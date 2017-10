EU vil samla informasjon om dommar mot nordmenn 

Den nye databasen skal ikkje berre omfatta nordmenn, men alle tredjelandsborgarar som får straffedommar mot seg i EU.

Tiltaket er ei utviding av ECRIS, eit system der EUs medlemsland kan utveksla informasjon om straffedommar. ECRIS blei oppretta i 2012, men har så langt berre omfatta straffedommar mot EU-borgarar.

Databasen er dermed ubrukeleg viss ein tredjelandsborgar kjem under etterforsking i EU. Viss denne personen allereie har straffedommar mot seg i eit anna medlemsland, finst det i dag ingen enkel måte å søkja opp desse dommane på.

Vil tetta holet

Ein klar mangel, meiner EU. Difor skal holet tettast.

– Det vi snakkar om, er eit sentralt register over straffedommar mot tredjelandsborgarar. I staden for å måtta spørja dei 27 andre medlemslanda kvar for seg, skal ein no kunna søkja i dette registeret for å sjå om det finst dommar mot personen, seier ei diplomatkjelde til NTB.

EUs medlemsland har diskutert saka sidan i fjor, og i juni i år la Kommisjonen fram eit forslag til korleis registeret kan utformast.

Forslaget blei torsdag teke opp til diskusjon på EUs justisministermøte i Luxembourg.

Omfang må avklarast

Justisministrane diskuterte mellom anna kor omfattande det sentrale registeret skal vera.

Det er allereie avklart at databasen skal innehalda fingeravtrykk. Men dette må vegast mot personvern. Det er difor eit ope spørsmål om også personar som er dømde for mindre alvorlege lovbrot, skal få fingeravtrykket sitt registrert.

Eitt forslag er å la grensa gå ved fengselsstraff.

– Men det står framleis att nokre bekymringar, og vi vil difor halda fram arbeidet på ekspertnivå, sa justisminister Urmas Reinsalu frå EUs formannskapsland Estland etter møtet.

Noreg står utanfor

Noreg står i dag utanfor ECRIS. Norske styresmakter har tidlegare vist interesse for å bli med i samarbeidet, men har ikkje gått vidare med saka.

Det er terrorangrep mot fleire europeiske land som har sett saka på agendaen i EU. Informasjon om straffesaker i andre land blir rekna som eit viktig verktøy i etterforskinga av terrormistenkte.

EU arbeider også med vidareutvikling av andre politidatabasar og register over grensepasseringar.

