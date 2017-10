Ekspertar trur ikkje stillinga til Trump er meir truga enn tidlegare

– Denne type spekulasjonar har det vore heile tida. Det er heile tida folk som lek. Eg synest ikkje det er dei store endringane over tid, seier USA-kjennar og Minerva-skribent Jan Arild Snoen til NTB.

I ein artikkel i det amerikanske magasinet Vanity Fair denne veka blir det vist til lekkasjar frå fleire Trump-rådgjevarar og framståande republikanarar. Dei karakteriserer situasjonen i Det kvite hus som ei krise der folk arbeider iherdig for å få ein stadig meir ustabil president til å beherska seg.

Det dårlege humøret til Trump skal mellom anna koma av at han ikkje har fått vedteke viktige vallovnader i Kongressen. Ei ikkje namngjeven kjelde hevdar også at han i ein samtale med tryggingssjefen sin Keith Schiller skal ha sagt: «Eg hatar alle i Det kvite hus. Det er nokre få unntak, men eg hatar dei.»

Også USA-ekspert Alf Tomas Tønnessen ved Høgskulen i Volda trur at medierapportane om tilstandane i Det kvite hus, er overdrivne.

– Det kan henda det er noko i det, men det verkar som om stabssjef John Kelly har kontroll, seier han til NTB.

Han ser heller ingenting som tyder på at tida til Trump som president snart er over.

Intern partikonflikt

Spekulasjonen i amerikansk presse kjem etter at den republikanske senatoren Bob Corker hamna i ein bitter ordkrig med Trump. Corker hevda i eit intervju med The New York Times at Det kvite hus er som ein barnehage for vaksne, samtidig som han uttrykte frykt for at Trump vil kunna starta ein tredje verdskrig.

Rykta har også gått om at både stabssjef John Kelly og utanriksminister Rex Tillerson har vurdert å trekkja seg, noko begge har avvist på det sterkaste. Likevel har også Washington Post denne veka spekulert på om Trump snart vil måtta forlata Det kvite hus på grunn av intern motstand. Grunnlova opnar for at ein president kan bli kasta av sine eigne regjeringsmedlemmer viss dei meiner han er uskikka.

Bannons «geriljakrig»

Sjølv om Snoen ikkje festar lit til rykta, peikar han på at det den siste tida har vore ei viss opptrapping i konflikten mellom Trump og hans eige republikanske parti.

Konflikten er ifølgje Snoen både knytt til utspelet til Corker, og også ein kampanje som Trumps tidlegare sjefstrateg Steve Bannon har sett i gang for å endra Det republikanske partiet til eit høgrepopulistisk Trump-parti.

– Han arbeider for å byta ut kvar einaste senator som ikkje er lojal mot Trump. Strategien går ut på å få alle senatorar til å frykta at dei blir kasta viss dei ikkje er 100 prosent lojale, seier han.

Samtidig har han inga tru på at Trump vil tapa oppslutnad på grunn av presidentordren torsdag om å stoppa statlege subsidiar til forsikringsselskap som er knytt til helsereforma Obamacare.

– Det Trump gjer er i samsvar med kva Det republikanske partiet ønskjer, og presidentordren kjem fordi republikanarane ikkje greier å bli samde om noko alle er nøgde med, seier Snoen.

Han viser også til at sjølv om oppslutnaden om Trump er relativt låg, så ser han ut til å ha stabilisert seg.

