EUs utanriksministrar slår ring om Iran-avtalen

Fredag nekta USAs president Donald Trump å underteikne då atomavtalen med Iran kom opp til periodisk godkjenning hos han. Det betyr at saka går vidare til Kongressen, som no har snautt to månader på seg til å vurdere om det skal innførast sanksjonar mot Iran for brot på avtalen.

Då EUs utanriksministrar møttest i Luxembourg måndag, stod Iran øvst på agendaen. Bodskapen var at avtalen må reddast.

– Det er ein avtale som verkar. Det er ein avtale vi treng for vår sikkerheit. I dag ventar eg at utanriksministrane vil sende eit sterkt signal om at Europa står samla bak den, sa EUs utanrikssjef Federica Mogherini på veg inn til møtet.

– Avtalen er bra for sikkerheita, bra for verda, bra for Iran og bra for Europa, sa Storbritannias utanriksminister Boris Johnson.

Det var venta at utanriksministrane ville vedta nye sanksjonar mot Nord-Korea på grunn av atomprøvesprengingar og rakettoppskytingar.

Det store spørsmålet er likevel kva Kina vil gjere.

– Vi veit godt at dei økonomiske banda mellom EU og Nord-Korea ikkje er særleg sterke. Sanksjonane våre har derfor avgrensa effekt. Men det er andre som har sterkare band til Nord-Korea, og som kan påverke regimet, sa Mogherini, utan å nemne Kina direkte.

EUs håp er at auka press skal få Nord-Korea til å opne for nye forhandlingar med verdssamfunnet om atomvåpenprogrammet.

