Irakiske styrkar tar kontroll over oljefelt og militæranlegg i Kirkuk

Styrkar utsende frå sentralmyndigheitene i Bagdad pressa måndag kurdiske styrkar ut frå militærflyplassen.

Den ligg nær millionbyen Kirkuk der spenninga er stor etter den omstridde folkeavstemminga om kurdisk sjølvstende.

Meldinga frå Bagdad kom etter at den irakiske hæren bekrefta at den også hadde skaffa seg kontroll over eit oljefelt og K1, den største militærbasen i regionen, som følgje av ein større operasjon som varte gjennom natta.

Ei kjelde i oljeselskapet North Oil Company seier til tyske DPA at irakiske styrkar no er på oljefeltet Baba Gurgur og nærliggjande anlegg. Kjelda legg til at produksjonen fortset. Styrkane har også sikra seg kontroll over hovudkontoret til eit statleg oljeselskap. Baba Gurgur er eitt av seks oljefelt som ligg i Kirkuk-regionen.

Tidlegare måndag uttalte general Bahzad Ahmed, ein talsmann for dei kurdiske styrkane, at kampane har ført til at mange er drepne eller såra. Han sa også at irakiske styrkar har «brent mange hus og drepe mange menneske» i Toz Khormato og Daquq sør for byen. Opplysningane er ikkje offisielt bekrefta.

Inne i sjølve byen, der det bur over 1 million menneske, held innbyggjarane seg innandørs. Dei melder om enkelte smell og at lydane høyrest ut som granatar og rakettar.

Sivile på flukt

Fram til sommaren 2014 var Kirkuk kontrollert av irakiske regjeringsstyrkar, men desse flykta frå byen under IS' lynoffensiv i Nord-Irak. Irakisk-kurdiske peshmerga-styrkar rykte inn i byen, og desse har kontrollert den sidan.

Det bur både kurdarane, turkmenarar og arabarar i byen.

Tusenvis av kurdiske peshmerga-styrkar vart i førre veke utplasserte ved Kirkuk etter at det vart meldt at irakiske styrkar rykte framover. Dei fekk beskjed frå regionsmyndigheitene i Kurdistan om å forsvare byen.

Men måndag formiddag melde reporterar frå nyheitsbyrået AP at kurdiske styrkar var i ferd med å forlate sine stillingar ved flyplassen og at sivile hadde begynt å flykte frå byen.

– Fekk tidsfrist

Regjeringa i Bagdad gav kurdiske styrkar ein frist til klokka 2 natt til søndag til å trekke seg ut av byen og gå tilbake til stillingane dei hadde før 6. juni 2014, melde kurdiske kjelder i helga.

Ifølgje BBC indikerte fleire meldingar at tidsfristen vart utsett i 24 timar, men irakiske styresmakter nekta for at nokon tidsfrist i det heile tatt var sett.

Den irakiske statsministeren Haider Al-Abadi sa seint søndag at han har gitt ordre til styrkane om å sørgje for sikkerheit i området i samarbeid med innbyggjarane og peshmerga-styrkane, ifølgje den statlege TV-kanalen Al-Iraqia.

Kort tid etter vart det meldt at dei hadde tatt kontroll over «store delar av Kirkuk-provinsen», men lokale kurdiske styresmakter avviser dette.

Det amerikanske forsvarsdepartementet har oppfordra irakiske og kurdiske styrkar til å unngå ei opptrapping av konflikten.

– Vi er imot alle valdeleg handling og åtvarar mot destabiliserande handlingar som stel fokus frå kampen mot IS, seier Laura Seal, talsperson for Pentagon.

Fredag gjekk den amerikanske forsvarsministeren Jim Mattis ut og sa at USA jobbar med å redusere spenningane mellom irakiske regjeringsstyrkar og kurdiske peshmerga-styrkar.

(©NPK)