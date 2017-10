Aleppo-tigrar har kome til Nederland

– Hurra! Sultan og Sayeeda, dei to tigrane som blei redda frå Magic World Amusement Park nær Aleppo for rundt to månader sidan, har no kome til Nederland, skriv den austerriksk-baserte internasjonale dyrevelferdsorganisasjonen Four Paws på Facebook.

Kattane kom til Nederland frå Jordan og er innlosjert i det Four Paws-tilknytte senteret Felida Big Cat Center som ligg i Nijeberkoop nordaust for Amsterdam. Der får dei no spesialbehandling og hjelp til å leggja bak seg den traumatiske fortida si.

– På grunn av lidingane tigrane har måtta gå gjennom i Aleppo, skal dei få all nødvendig behandling som dei har behov for, skriv organisasjonen.

Planen er å byggja opp styrken til tigrane slik at dei kan bli overførte til eit større reservat i framtida.

Sultan og Sayeeda er to av til saman 13 dyr, blant dei også fem løver, to bjørnar, to hyener og to hundar, som blei evakuerte frå Aleppo i juli. Dyra blei sende til Tyrkia og vidare derifrå til reservatet Al-Ma'wa i Jordan.

Eigaren til den syriske dyrehagen flykta frå Syria etter at krigen braut ut i 2011. Frå tilhaldsstaden sin utanfor Syria, gav han i sommar løyve til at dyra kunne evakuerast.

