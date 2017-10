Amerikanskstøtta styrkar har teke tilbake heile Raqqa frå IS

– SDF, med støtte frå den internasjonale koalisjonen, har klart å ta det kommunale stadionet i byen etter å ha storma anlegget og søkt gjennom mesteparten av området, heiter det i ei fråsegn frå Syrian Observatory for Human Rights.

SOHR legg til at dei fleste av jihadistane overgav seg.

Kort tid etter SOHRs melding bekrefta SDF (Syriske demokratiske styrkar) sjølv at heile Raqqa no er teken tilbake frå IS.

Tidlegare tysdag kunngjorde SDF, som består av arabiske og kurdiske krigarar, at alliansen hadde skaffa seg kontroll over det statlege sjukehuset i byen, der nokre av dei få attverande IS-krigarane hadde forskansa seg.

22 IS-krigarar vart drepne i kampane på sjukehuset, ifølgje SDF.

Måndag kveld vart det opplyst at det var rundt 300 IS-krigarar att i Raqqa og at SDF då hadde kontroll på rundt 90 prosent av den syriske byen.