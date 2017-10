Australia droppar fornybarmål

Målet, som var antatt å sikre 42 prosent fornybar energi innan 2030, er blitt anbefalt av den øvste vitskapelege rådgjevaren til regjeringa. Men statsminister Malcolm Turnbull og regjeringa har lenge vore skeptiske til planen.

Tysdag bekrefta regjeringa at målet ikkje vil bli innført. Regjeringa seier dei i staden vil prioritere billig og stabil energi.

Det vil bli innført krav om at ei viss mengde straum blir produsert med tradisjonelle energikjelder som kol, gass og vasskraft. Subsidiar til sol- og vindkraft skal fjernast i 2020.

Straumprodusentane vil likevel få krav om lågare utslepp, og regjeringa forsikrar at den vil halde Australias forpliktingar i Parisavtalen.

Miljøorganisasjonar og opposisjonspartiet Labor reagerer sterkt på avgjerda. Ei meiningsmåling utført for den britiske avisa The Guardian, viser at 65 prosent av australiarane meiner fornybar-målet burde vore innført.

Australia risikerer å bli hardt ramma av klimaendringane, blant anna fordi landet er utsett for tørke. Store delar av Great Barrier Reef, det største korallrevet i verda, er dødt eller sterkt skadd som følgje av stigande havtemperaturar.

