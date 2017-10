Framgang i kampen mot skogbrannane i Portugal

Sivilforsvaret i Portugal opplyste tysdag formiddag at brannane der var under kontroll. I Spania rasar brannane framleis ukontrollert.

Dei siste dagane er minst 36 omkomme i Portugal, mens fire har døydd i den spanske regionen Galicia. Over 60 menneske er skadde, og det er frykta at dødstalet vil stige.

Ein reknar med at mange av skogbrannane er sett i gang av menneske. Langvarig tørke og uvanlege oktober-temperaturar på over 30 grader har lagt forholda til rette for brann, og kraftig vind frå uvêret Ophelia har bidratt til å spreie flammane.

(©NPK)