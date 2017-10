Uro og undring over uvanleg mørk himmel over Stockholm

– Har sola tenkt å stå opp i dag, eller? skriv advokaten Sanna Bergheim på Twitter, ein av mange stockholmarar som undra seg over fenomenet.

Måndag hadde mange britar same oppleving i samband med orkanen Ophelia, som dei siste dagane har herja i den austlege delen av Atlanterhavet. Den kraftige vinden har ført partiklar frå store skogbrannar i Spania og Portugal nordover.

– Vi trur at dette er akkurat det som skjedde i Storbritannia, at det er støv frå brannar i Spania og Portugal som gjer himmelen mørkare. Dei kraftige vindane i samband med Ophelia bidrar til å trekkje opp desse partiklane over Sverige, seier Ian Engblom, meteorolog ved Foreca til Aftonbladet.

I Storbritannia var den mørke himmelen også prega av uforklarlege fargar, som raudt, oransje og gult, og også dette har vore tilfelle i Sverige.

Raud sol, grå himmel

I Småland er det blant anna observert ein grå himmel kombinert med ei heilt raud sol.

– Mørket var ein blanding av fargane gult og svart, og til slutt heilt svart. Følelsen i lufta var at orkanen skulle komme og rykke bort hus, tre og anna, skriv Leila i Aftonbladets kommentarfelt etter at avisa bad lesarane om å dele sine opplevingar med «morgonmørket».

Ved Sveriges Meteorologiske og hydrologiske institutt (SMHI) hadde meteorologane først inga forklaring på fenomenet.

– Eg har faktisk inga aning, sa meteorologen Therese Gadd til TT og la til at det var uvanleg tjukt skydekke og at himmelen derfor verka mørkare.

Torevêr

I Uppsala nord for Stockholm vart innbyggjarar urolege då dei høyrde fleire kraftige smell som fekk vindauge til å riste.

Politiet fekk også telefonar frå folk som var bekymra etter å ha sett lysskin.

Ifølgje SMHI kan smella ha ei heilt naturleg forklaring: Torevêr.

– Det kan sikkert ha vore eit veldig kraftig torebrak. Men det er jo uvanleg med torevêr på denne tida av året, og derfor er det absolutt ikkje noko rart at folk reagerer, seier meteorologen Sofia Söderberg ved SMHI til Uppsala Nye Tidning.

