Færre reiser til Catalonia etter folkeavstemminga

Catalonia, som er Spanias mest besøkte region, har 20 prosent færre registrerte overnattingar og reisereservasjonar enn på same tidspunkt i fjor, seier Jose Luis Zoreda, visepresident i Exceltur trade association.

Dette vil utgjere eit tap på nærmare 1,2 millionar euro for turistnæringa i regionen.

Zoreda meiner at folkeavstemminga har hatt større påverknad på turistnæringa enn terrorangrepet i Barcelona i august, der 16 menneske vart drepne.

Han understreka at fleire selskap i turistnæringa også har lagt investeringar i regionen på is til slutten av året.

Turistnæringa i Catalonia utgjer 12 prosent av økonomien i regionen og gir jobbar til om lag 405.000 menneske. Visepresidenten er bekymra for at ein nedgang i næringa vil føre til at folk misser jobbane sine.

(©NPK)