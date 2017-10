Hawaii-dommar blokkerer Trumps reviderte innreiseforbod

Dommar Derrick Watson godkjente tysdag delstaten Hawaiis førespurnad om ei mellombels blokkering av planane til dei føderale myndigheitene om å sette i verk innreiseforbodet.

Den tredje utgåva av forbodet, som omfattar borgarar frå Iran, Libya, Nord-Korea, Somalia, Syria, Jemen og Tsjad og enkelte høgtståande tenestemenn frå Venezuela og deira familiar, skulle etter planen tre i kraft ved midnatt onsdag Washington-tid.

Siger

– Dette er tredje gong Hawaii har gått rettens veg for å stanse president Trump frå å innføre eit reiseforbod som diskriminerer menneske på bakgrunn av deira nasjonalitet og religion. I dag er endå ein siger for rettssikkerheita, seier statsadvokat Doug Chin.

Delstatsmyndigheitene på Hawaii meiner at også den siste reviderte utgåva av Trumps innreiseforbod har som mål å «ekskludere muslimar frå USA».

Watson gav Hawaii medhald i at det reviderte innreiseforbodet «lir av dei same sjukdommane som dei førre», ifølgje Washington Post.

Farleg feil

– Det manglar tilstrekkeleg grunnlag for å kunne seie at innreise for over 150 millionar statsborgarar frå seks namngjevne land vil vere skadeleg for USAs interesser, heiter det i grunngjevinga frå Watson.

Justisdepartementet seier dei vil anke dommen og talsperson for Det kvite hus Sarah Sanders meiner avgjerda er ein «farleg feil»:

– Den undergrev forsøket frå presidenten på å halde amerikanarar trygge.

I september utsette amerikansk høgsterett ei viktig høyring der det skulle avgjerast om forbodet er i strid med amerikansk lov. Andre føderale domstolar i USA vurderer også moglegheiter for å blokkere den siste utgåva av innreiseforbodet.

(©NPK)