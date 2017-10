Ranstorp: Bomba i Helsingborg kan ha vore terror

Sveriges statsminister Stefan Löfven omtalar bombeangrepet mot politihuset i Helsingborg som eit angrep på demokratiet.

– Bombeangrepet er særs alvorleg. Eit angrep på politiet er i forlenginga eit angrep på demokratiet vårt, skriv Löfven i ein kommentar.

– Vald mot politiet kan aldri aksepterast, og no er det viktig at dei ansvarlege blir tekne. Ugjerninga i natt viser at vi må halda fram og intensivera kampen mot den grove kriminaliteten. Med strengare lover, betre verktøy og auka ressursar til politiet skal vi kjempa mot valden og auka tryggleiken, skriv han.

– Terrorangrep

Terrorforskar Magnus Ranstorp meiner bombeangrepet kan ha vore eit mogleg terrorangrep.

– Ein må vera beinhard og vedta avgjerder. Dette er heilt uakseptabelt. Det er ikkje mange land i Europa ein ser angrep mot rettsstaten på dette viset, seier terrorforskaren til Expressen.

Ingen mistenkt

Ingen blei skadd då inngangen til politihuset blei smadra i ein kraftig eksplosjon natt til onsdag. Politiet har enno ingen mistenkte.

– Heile inngangspartiet er sprengt vekk. Rutene er knuste, og det er skadar på dørene, seier Lennart Linderos, talsperson for brannvesenet i Skåne nordvest.

Alle vindauga i husa midt imot, 30–40 ruter, er også knuste, i tillegg til ruter i bygningar lenger bort. Både justisministeren og rikspolitisjefen reagerer sterkt på angrepet.

– Ugjerninga i Helsingborg er eit alvorleg angrep på rettsstaten. Samfunnet må aldri gje etter for valden til kriminelle. No er det viktig at gjerningsmannen blir arrestert, skriv justisminister Morgan Johansson i ein e-post til TT.

Både rikspolitisjef Dan Eliasson og sjefen for politiet i Sør-Sverige, Carina Persson, seier at eit angrep på politiet ikkje berre er eit angrep på samfunnet, men på tryggleiken til alle innbyggjarane.

All nødvendig støtte

Eliasson seier at det svenske politiet skal bidra med all den støtte som trengst for å verna kollegaene i Sør-Sverige.

Områdesjef i Helsingborg-politiet, Patric Heimbrand, sa på ein pressekonferanse onsdag formiddag at det er rimeleg å tru at angrepet er ein konsekvens av det gode politiarbeidet politiet gjer mot dei kriminelle miljøa.

– Vi arbeider i grovt kriminelle miljø, og det skaper irritasjon hos dei vi arbeider mot, seier Heimbrand.

Førebels er det ingen mistenkte i saka. Ifølgje Kenneth Andersson i Helsingborg-politiet har det ikkje vore nokon truslar mot dei den siste tida.

Høyrdest i heile byen

Politiet fekk samtidig ei rekkje telefonar frå folk i heile byen som høyrde eksplosjonen og kjende trykkbølgja.

Det er uklart kor mykje skadane på bygget vil påverka arbeidet til politiet dei nærmaste dagane.

I interne politikanalar heiter det at skadane er store, og at det er risikabelt å bevega seg i deler av bygget. Det heiter også at det dreidde seg om fleire kilo eksplosiv.

I Malmö er tryggleiken trappa opp ved tinghuset med ekstra politifolk som er tungt væpna, etter angrepet i Helsingborg. For tre år sidan blei bygget ramma av ei liknande bombe i inngangspartiet.

