Russisk TV-profil vil utfordra Putin

35 år gamle Sobtsjak seier at ho har bestemt seg for å stilla som presidentkandidat fordi ho er lut lei av at dei same politikarane stiller til val år etter år.

– Eg ønskjer å vera ein kandidat for veljarar som er misnøgde med den politiske leiinga i Russland, skriv ho på nettsida si onsdag.

Sobtsjak er journalist og tidlegare programleiar for eit realityshow på TV. Ho stiller som uavhengig kandidat og må difor klara å samla inn 300.000 underskrifter før kandidaturet hennar kan bli godkjent.

Sobtsjak seier ho veit at mange ikkje vil tru på kandidaturet hennar. Men ho seier samtidig at ho støttar opposisjonsleiar Aleksej Navalnyj og ber om at han får lov til å stilla som kandidat i valet.

Den russiske valkommisjonen har nekta Navalnyj å stilla fordi han er domfelt for korrupsjon. Navalnyj seier dommen mot han er politisk motivert.

(©NPK)