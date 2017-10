Sveriges utanriksminister utsett for seksuell sjikane

Wallström fortel til det svenske nyheitsbyrået TT at ho opplevde at sidemannen under ein middag med EU-toppar for nokre år tukla med henne.

– Eg kan stadfesta at slikt skjer også på høgste politiske nivå, og det har også eg fått erfara, seier ho.

På Twitter går det no føre seg ein kampanje der alle som har vore utsette for seksuell trakassering eller sjikane kan skriva #metoo for å skapa merksemd over kor utbreidd problemet er.

Kampanjen blei starta av den amerikanske skodespelaren Alyssa Milano etter at ei rekkje kvinnelege skodespelarar stod fram og fortalde at dei hadde blitt utsette for seksuell trakassering eller overgrep av den berømte Hollywood-produsenten Harvey Weinstein.

Wallström tel til orde for politisk handling for å få bukt med omfanget av seksuell trakassering, men utdjupar ikkje kva tiltak ho ser for seg.

