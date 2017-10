Ukjend lagnad for 40 norske framandkrigarar

Fleire av dei skal ha hatt tilhald i IS-høgborga Raqqa, der den ekstreme islamistgruppa tysdag blei nedkjempa.

– Mange av dei 40 kan vera drepne utan at vi har noko stadfesting. Det er svært vanskeleg å få ut informasjon, strekar informasjonsrådgjevar Martin Bernsen i Politiets etterretningsteneste (PST) under til NTB.

Ifølgje eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) kosta kampane om Raqqa minst 3.250 menneskeliv. Ein tredel var sivile, mens to av tre var IS-krigarar, ifølgje gruppa.

Etterlyst

Om lag 100 norsk framandkrigarar har reist til Syria, ifølgje PST. Av desse er rundt ti kvinner. Fleire av dei norske Syria-fararane er etterlyst internasjonalt gjennom Interpol, mellom anna dei to somalisk-norske søstrene frå Bærum som blei kjende gjennom boka til Åsne Seierstad «To søstre».

– Rundt 40 har returnert, mens 20 blir rekna som drepne. Dermed står vi att med 40 som er igjen der nede, seier Bernsen.

– Nesten ingen har returnert det siste året. Det er difor stor risiko for at mange av dei 40 er drepne, men dette er det som sagt stor uvisse rundt, seier han.

Dei to søstrene frå Bærum er blant dei 40. Far deira, Sadiq Juma, har tidlegare uttalt at han ikkje veit om døtrene lever.

Frakta ut med buss

Ifølgje den svenske terrorforskaren Magnus Ranstorp er 300–400 IS-krigarar framleis att i Raqqa.

– Dei fleste er evakuerte, truleg til andre IS-kontrollerte stader. Mange har døydd i kampane, og ein del kjem truleg til å bli drepne av militsar, seier han til SVT.

Syriske IS-krigarar skal ha fått lov til å forlata byen mot å leggja ned våpena sine. Også utanlandske krigarar skal ha blitt frakta ut med buss saman med familiane sine, opplyser terrorforskaren, som meiner dei truleg vil ta seg gjennom Irak.

– Eg trur dei fleste kjem til å hamna i hendene på tyrkiske eller kurdiske styresmakter, seier han.

– Ikkje slutten for IS

Sjølv om IS er drivne ut av Raqqa, er det få som trur at dette er slutten for dei ekstreme islamistane.

– Draumen om å oppretta eit kalifat i det historiske kalifatområdet, må dei sjå langt etter i lang tid framover. Men det betyr ikkje slutten på IS, seier professor Nils Butenschøn ved Norsk senter for menneskerettar til NTB.

Han trur IS-leiarane det siste året har innsett at kalifatet er tapt og seier han vil bli svært overraska om dei ikkje har førebudd seg på ei anna organisering av verksemda.

– Det mange fryktar, er at sjølv om dei no misser det territorielle fotfestet sitt, så er det framleis tusenvis av IS-sympatisørar og krigarar spreidd rundt omkring. Spørsmålet er om dei vil prøva å aktivera celler til å gjennomføra terroraksjonar i Europa og andre stader, og om dei vil prøva å slå seg fram i andre land som Libya, Somalia og Jemen, seier Butenschøn.

Blir sikta

Norske IS-fararar som greier å koma seg tilbake til Noreg, må rekna med å bli arresterte og sikta av PST.

– Vi vil gjera individuelle vurderingar. Men vi har ei terrorlovgjeving som fleire har blitt sikta og dømde etter, seier Bernsen.

Av IS-krigarane med tilknyting til Noreg har seks fått rettskraftige dommar, skriv ABC Nyheter. Tre av dei er ferdig med soninga. I tillegg sit to personar i varetekt.

(©NPK)