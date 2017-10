Erna Solberg på eksklusivt brexitmøte 

I utgangspunktet stod Solberg på utsida da ho besøkte Brussel torsdag.

Mens stats- og regjeringssjefane i EU kom saman til toppmøte, hadde den norske statsministeren eit separat møte med visepresidenten i EU-kommisjonen, Frans Timmermans. I tillegg skulle ein ekspert frå tankesmia European Policy Centre oppdatere henne om aktuelle europeiske spørsmål.

Men det var ikkje derfor ho var i byen. Solberg var der primært for å delta på eit formøte i regi av Det europeiske folkeparti (EPP) før EU-toppmøtet.

Kjelde til innsidekunnskap

EPP er ein paraplyorganisasjon for konservative parti i Europa. Høgre har status som assosiert medlem.

Partifamilien er i ferd med å bli ei viktig kjelde til innsidekunnskap om brexitprosessen.

– Gjennom deltaking på møter i EPP får eg og Høgre meir innblikk i den politiske diskusjonen i EU om brexit og dessutan ein politisk arena for å framføre våre synspunkt, seier Solberg.

– Eg har deltatt jamleg på EPP-møte sidan eg vart partileiar i 2004 og ser på det som ein viktig uformell møteplass, seier ho.

Spesielt invitert

Solberg var spesielt invitert til møtet torsdag. Utanom henne var det berre konservative politikarar frå medlemsland i EU som var med.

På møtet oppdaterte EUs sjefforhandlar Michel Barnier dei konservative leiarane om statusen i brexitforhandlingane. På plass var òg tunge namn som Tysklands statsminister Angela Merkel.

Solberg vart dessutan spesielt invitert til eit liknande EPP-møte veka etter den britiske folkerøystinga om brexit i juni i fjor.

I tillegg har Høgre fått ein plass i EPPS eiga arbeidsgruppe for brexit. Fram til no er det europaminister Frank Bakke-Jensen som har representert Høgre der. Det er uvisst kven som skal ta over når han byter beite.

Supplement til formell kontakt

EPP er viktig for regjeringa fordi deltakinga der har vorte ein veg inn i dei politiske diskusjonane i EU som Noreg normalt er stengt ute frå.

I dei formelle forhandlingane mellom EU og Storbritannia er Noreg ikkje part. Barnier har likevel møtt norske diplomatar etter kvar forhandlingsrunde for å oppdatere dei om statusen i samtalane. I desse møta har dei òg diskutert moglege løysingar for dei tre EØS-landa.

Solberg meiner EPP-møta er eit nyttig supplement til denne meir formelle kontakten.

– Eg håper andre norske parti bruker dei europeiske partifamiliane sine, dei òg, til å framføre norske interesser i denne prosessen, seier ho.

Uavklart om borgarrettar

Eit viktig spørsmål er kva som skal skje med nordmenn i Storbritannia og britar i Noreg den dagen Storbritannia går ut av EU.

Noreg håper på at EØS-landa skal få sjansen til å kople seg på den avtalen EU og Storbritannia blir einige om for britar og EU-borgarar. Men det er enno ikkje avklart korleis det skal la seg gjere.

– I våre auge er dette meir eit juridisk enn eit politisk spørsmål, seier ei EU-kjelde anonymt til NTB.

Kjelda stadfestar at EU har diskutert saka med Noreg.

– Målet vårt er å sikre at dei får det same vernet som EU-borgarar. Men juridisk sett er det ikkje så enkelt, seier vedkommande.

(©NPK)