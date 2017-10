G7-landa fryktar heimvende framandkrigarar

Dette er hovudtemaet når innanriksministrane i USA, Storbritannia, Canada, Frankrike, Tyskland, Italia og Japan møtest på den italienske øya Ischia utanfor Napoli denne veka.

IS har det siste året vorte drive frå skanse til skanse i Irak og Syria og vart no sist nedkjempa i den syriske byen Raqqa.

Mange IS-opprørarar er drepne, mens andre er tatt til fange. Atter andre har sloppe unna, og mange av framandkrigarane prøver no truleg å komme seg heim.

Frykta er at dei heimvende framandkrigarane skal gjennomføre terroraksjonar som hemn for at draumen om eit såkalla kalifat i Irak og Syria no er knust.

