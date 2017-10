Putin meiner atomvåpenforbod er mogleg

Russland «ønskjer eit slikt forbod og vil streve etter det», sa Putin under eit møte med utanrikspolitiske ekspertar i det såkalla Valdai-forumet torsdag.

Putin viste til at det no blir utvikla nye presisjonsvåpen som kan gi like store øydeleggingar som atomvåpen, og han stadfesta at også Russland er i ferd med å utvikle slike våpen. På sikt kan atomvåpena derfor erstattast, meiner han.

Både Putin og andre russiske leiarar har tidlegare sagt at dei ser eit globalt forbod mot atomvåpen som urealistisk.

