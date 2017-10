Sivilt råd overtar styringa i Raqqa

Rådet vart danna for seks månader sidan og skal etter planen overta styringa fredag, opplyser kjelder i opprørsalliansen SDF.

Mange av opprørarane som var med på erobringa av Raqqa, har alt reist frå byen for å halde fram kampen mot IS andre stader, blir det opplyst.

– Etter at dei militære operasjonane var over, har ein stor del av styrken reist frå Raqqa til mellom anna Deir al-Zor-provinsen, seier ein talsmann for den kurdiske YPG-militsen, som utgjer størstedelen av SDF.

Mange vegsperringar og kontrollpostar i Raqqa stod torsdag uvakta, sjølv om ein del av opprørarane framleis dansa og jubla på al-Naim-plassen i sentrum av byen.

