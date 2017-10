Spanias regjering møtest laurdag for å starte prosess som opphevar Catalonias sjølvstyre

Meldinga om at Spania vil presse på for å ta frå Catalonia sjølvstyret, kjem etter at den katalanske regionleiaren nekta å svare på eit spansk ultimatum om å skrinleggje sjølvstendeplanane.

I staden skreiv Carles Puigdemont eit brev der han seier at regionalforsamlinga kan komme til å erklære sjølvstende dersom regjeringa i Madrid ikkje vil forhandle, men i staden tek frå regionen det dei har av sjølvstyre.

(©NPK)