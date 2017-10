Trump vil ikkje støtte helsereform-kompromiss likevel

Det var den republikanske senatoren Lamar Alexander som opplyste at han og den demokratiske senatoren Patty Murray var blitt einige om ein tverrpolitisk avtale. Den inneber blant anna at Obamacare-ordninga med føderale løyvingar blir vidareført i to år, noko som vil gi forsikringsselskapa føreseielege vilkår på kort sikt.

– Avtalen vil få oss over denne kneika. Dette er ei kortsiktig løysing som inneber at vi unngår ein svært vanskeleg, men kortvarig periode, sa Trump tysdag. Han understreka at han på sikt vil skrote Obamacare.

Onsdag uttrykte blant andre Republikanaranes fleirtalsleiar i Kongressen Paul Ryan og Republikanaranes leiar i finanskomiteen Orrin Hatch misnøye med avtalen. Kort tid etter gjekk talsperson for Det kvite hus Sarah Sanders ut og sa at Trump ikkje støttar avtalen i sin noverande form, men at den er eit steg i rett retning.

Ifølgje nyheitsbyrået Reuters hevdar Alexander at det er Trump sjølv som har utarbeidd avtalen han no ikkje lenger støttar.

(©NPK)