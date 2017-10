Soldat-enke seier Trump fekk henne til å gråte

Johnson fortalde sin versjon av telefonsamtalen i eit intervju på ABC-programmet «Good Morning America» måndag. Samtidig forsvarer Trump telefonsamtalen med Johnson, og seier at han var respektfull, og at han ikkje gløymde namnet på La David Johnson. Den amerikanske soldaten var éin av fire som vart drepne i eit bakhaldsangrep i Niger 4. oktober.

– Presidenten sa at mannen min visste kva han hadde gått med på, men det gjer vondt likevel. Det fekk meg til å gråte, fordi eg var veldig sint på grunn av tonen i stemma hans og måten han sa det på, seier Johnson.

– Den einaste måten han klarte å hugse namnet på ektemannen min på, var da han fortalde meg at han hadde rapporten til mannen min framføre seg, og det var da han faktisk sa La David, seier Johnson.

Strid

Svaret frå Trump kom på Twitter måndag:

– Eg hadde ein veldig respektfull samtale med enka etter sersjant La David Johnson, og uttalte namnet hans frå starten av, utan å nøle!

Utvekslinga er den siste i ein strid om korleis presidenten og det amerikanske forsvaret har handtert hendinga i det afrikanske landet.

Tv-innslaget med Myeshia Johnson måndag var det første intervjuet ho har gitt etter at Trump førre veke vart skulda for å opptre ukjensleg overfor enka.

Den demokratiske kongressrepresentanten Frederica Wilson uttalte da at Trump i telefonsamtalen med Johnson sa at soldaten visste kva han hadde lagt ut på. Trump svarte med å skulde Wilson for å ha dikta opp utsegna. Presidenten hevda han har bevis for det, men utan å utdjupe eller leggje det fram.

Mangeårig venn

Johnson stadfestar likevel Wilsons versjon og seier at kongressmedlemmen er ein mangeårig venn som var saman med henne og familien i bilen da Trump ringde. Enka snakka med presidenten over høgtalar så heile familien kunne høyre på.

Johnson, som er gravid med det tredje barnet til paret, seier at Trump snubla da han prøvde å hugse kva mannen hennar heitte.

– Det såra meg mest, fordi mannen min er der ute og kjempar for landet vårt, og han risikerer livet for landet vårt. Kvifor kan du ikkje hugse namnet hans?

Trump har fått kritikk for ikkje umiddelbart å ha tatt kontakt med dei pårørande til dei fire drepne soldatane i Niger. Fire amerikanske soldatar og fire soldatar frå den nigerske hæren vart drepne da dei under ein felles patrulje gjekk i eit bakhald 4. oktober. Angrepet vart truleg utført av ei islamistisk gruppe.

(©NPK)