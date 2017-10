Tillerson: Moderate Taliban-folk kan bli med i Afghanistans regjering

– Vi må openbert halde fram kampen mot Taliban og mot andre, slik at dei forstår at dei aldri kjem til å oppnå ein militær siger, sa utanriksministeren under eit umeldt besøk i landet måndag.

Sjølv om han varsla meir konflikt, strekte han òg ut ei hand til delar av den ytterleggåande islamistrørsla.

– Vi meiner det finst moderate stemmer i Taliban, stemmer som ikkje ønskjer å kjempe i all æve. Dei ønskjer ikkje at barna deira skal kjempe i all æve.

– Må ta avstand frå terror

Utanriksministeren uttrykte håp om at desse moderate Taliban-medlemmene vil delta i ein prosess som fører til fred og forsoning.

– Det er ein plass for dei i regjeringa viss dei er klare til å ta avstand frå terrorisme og vald og arbeide for eit stabilt og velståande Afghanistan.

Under besøket hadde Tillerson samtalar med Afghanistans president Ashraf Ghani. Tillerson orienterte om president Donald Trumps nye politikk for Sør-Asia.

Utanriksministeren drog til Afghanistan frå Qatar før daggry, og reisa var prega av strenge tryggingstiltak. Møtet med Ghani var lagt til flybasen Bagram, den største amerikanske militærbasen i Afghanistan.

Blodig veke

Tillerson sette kursen mot Afghanistan etter ein av dei mest dødbringande vekene i landet på svært lang tid.

Taliban utførte fem angrep med rundt 150 drepne: soldatar, politi og sivile. I tillegg har IS har tatt på seg skulda for eit sjølvmordsangrep fredag, der 56 menneske vart drepne i ein sjiamuslimsk moské i Kabul. Over 200 menneske vart drepne på berre éi veke i det krigsherja landet.

Måndag morgon vart fire medlemmer av det lokale politiet i Ghazni-provinsen drepne i eit nytt Taliban-angrep, ifølgje dei lokale styresmaktene.

Ny Taliban-strategi?

Taliban ser ut til å leggje om strategien i retning av å angripe leirane og forlegningane til tryggingsstyrkane i staden for folketette sentrumsområde i byane.

– Taliban ønskjer å vise musklar overfor Trump-administrasjonen, som gjennom sommaren vedtok ein ny strategi basert på større styrkenærvær utan sluttdato, seier Vanda Felaba-Brown, seniorforskar ved Brookingsinstituttet.

Taliban har, etter det som er sagt, erobra fleire titals Humvee-bilar, det mest brukte og brukarvennlege køyretøyet amerikanarane har i klassen under panservogner. Målet var tydelegvis å demoralisere krigstrøytte soldatar og stele våpen og utstyr for å halde fram kampen mot det USA-støtta regimet i Kabul.

Bomberegn

I august kunngjorde president Donald Trump at dei amerikanske styrkane blir ståande i Afghanistan på uviss tid, samtidig som angrepa skulle intensiverast mot opprørarane både på bakken og frå lufta. I september regna det fleire bomber og rakettar over Taliban-stillingane enn det har gjort sidan oktober i 2010.

Samtidig er CIA i ferd med å utvide dei hemmelege operasjonane sine i Afghanistan, ifølgje New York Times. Målet er å ta livet av fleire Taliban-opprørarar ved å la fleire små team av erfarne offiserar og innleigde ekspertar jakte på Taliban side om side med dei afghanske regjeringsstyrkane, skriv avisa. Kjeldene er to leiande tenestemenn som er anonyme. CIA vil ikkje kommentere påstandane.

(©NPK)