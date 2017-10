Einsteins lykketeori seld for 12 millionar kroner

Vinnarbodet for lykketeorien gjekk langt over prisoverslaget på 65.000 kroner, som auksjonshuset Winner's hadde oppgitt på førehand.

Kjøparen er ein europear som ønskjer å vere anonym, opplyser ein talsmann for auksjonshuset.

På lappen står det at «eit stille og smålåtent liv gir meir glede enn strev etter suksess som gir konstant uro». På ein annan lapp, som Einstein skreiv på same tid, står det ganske enkelt «der det er vilje, er det veg». Den lappen gjekk for 1,9 millionar kroner, opplyser Winner's.

– Eg er svært glad for at det er folk der ute som framleis er interesserte i vitskap og historie og tidlause leveransar i ei verd som utviklar seg så raskt, sa seljaren, som òg vil vere anonym, til nyheitsbyrået AFP etter salet.

Einstein gav dei korte oppskriftene på eit lykkeleg liv til ein japansk kurer som kom til Imperial Hotel i den japanske hovudstaden for å levere ein beskjed til Einstein. Enten ville han ikkje ha noko i tips for tenesta, i tråd med tradisjonen, eller så hadde ikkje fysikaren småpengar for handa.

Uansett ville ikkje Einstein la kureren gå derfrå tomhendt, så han skreiv dei to setningane på tysk.

