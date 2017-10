Flake glad for at han tok bladet frå munnen – Trump slår hardt tilbake

– Det finst eit vendepunkt. Eg håper vi når det vendepunktet, sa Flake til NBCs nyheitssending «Today» onsdag.

Dagen før gav Arizona-senatoren beskjed om at han ikkje stiller til attval neste år fordi han ikkje vil vere medskuldig i Trumps politikk. Samtidig skulda han Trump for å vere uærleg og karakteriserte oppførselen og språkbruken til presidenten som vørdlaus, skandaløs og uverdig.

Flake har kritisert Trump før òg, noko som har kosta han mange stemmer. Det har Trump notert seg.

«Såra og krenkt»

Etter talen til Flake i Senatet tysdag kom Trump med eit kraftig motangrep, som òg var retta mot senator Bob Corker, ein annan kjent republikanar som ikkje stiller til attval neste år.

– Årsaka til at Flake og Corker har droppa å føre valkamp for Senatet, er svært enkel. Dei hadde null sjanse til å bli valde. No står dei fram som så såra og krenkte, skriv Trump på Twitter.

Han skriv òg at Flake berre har 18 prosents oppslutning i Arizona, og skryt, samtidig av støtta han sjølv har.

– Møtet med dei republikanske senatorane i går var, bortsett frå Flake og Corker, ein kjærleiksfest med ståande applaus og store idear for USA, skriv Trump vidare.

Intern kamp

Mange republikanarar har, ifølgje pressa i USA, uttrykt misnøye med Trump i private samanhengar, men vegrar seg for å seie dette offentleg. Dei ser òg Trump som ein nyttig reiskap for å få gjennom ei skattereform som dei lenge har ønskt seg.

Men sigeren til Trump i presidentvalet har òg ført til ein intern kamp om sjela til Det republikanske partiet, der meir etablerte konservative politikarar prøver å stoppe opprøret i den populistiske og nasjonalistiske fløya i partiet.

(©NPK)