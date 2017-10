Israel godkjenner storstilt utviding av busetjing i Aust-Jerusalem

Utvidinga inneber at NOF Zion kan bli den største israelske busetjinga inne i eit palestinsk område i Jerusalem, ifølgje den norskstøtta israelske organisasjonen Peace Now.

Førre veke godkjente dei israelske styresmaktene ein plan om å byggje over 2.600 nye bustader i ulike delar av den okkuperte Vestbreidda.

Busetjinga som etter planen skal utvidast i Aust-Jerusalem, ligg i den palestinske bydelen Jabel Mukaber. 176 nye bustader er godkjente i tillegg til dei 91 som er der frå før, opplyser den israelske ordføraren i byen.

Eigedommane er likevel gjenstand for ein eigarskapstvist, og saka må sluttførast i rettsstellet før bygginga kan starte, opplyser ein talsperson for Peace Now.

Same dagen som planane vart godkjent, møtte Israels statsminister Benjamin Netanyahu busetjarleiarar frå den okkuperte Vestbreidda. Her gav han, ifølgje kjeldene til avisa Haaretz, løfte om framtidige investeringar på over 1,8 milliardar kroner til vegar og annan infrastruktur for dei ulovlege busetjingane.

Over 700.000 israelske busetjarar bur i nærare 240 busetjingar og såkalla utpostar på Vestbreidda og i Aust-Jerusalem.

Israel okkuperte Aust-Jerusalem og resten av Vestbreidda i 1967 og annekterte den austlege delen av byen kort tid etter. FNs tryggingsråd har slått fast at okkupasjonen er ulovleg, og palestinarane krev Aust-Jerusalem som hovudstad i ein framtidig palestinsk stat.

