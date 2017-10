Nye Syria-samtalar i november

Samtalerunden skal starte 28. november, opplyser spesialutsendinga frå FN Staffan de Mistura.

Han hadde torsdag eit møte med Tryggingsrådet der han påpeikte at fredsprosessen i Syria har komme til eit avgjerande augneblink etter at IS er slegne i Raqqa og Deir al-Zor.

– No må vi få partane med i reelle forhandlingar, sa de Mistura.

Den nye FN-leidde samtalerunden skal følgje opp eit møte neste veke i Kasakhstans hovudstad Astana mellom representantar frå Russland, Iran og Tyrkia.

(©NPK)