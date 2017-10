Ingen vil anerkjenne eit sjølvstendig Catalonia

Tyskland, Frankrike, Storbritannia, EU og USA. Få timar etter at den katalanske regionforsamlinga i Barcelona hadde vedtatt ein omstridt sjølvstendeerklæring, hadde vestlege stormakter på begge sider av Atlanteren tatt avstand frå forsøket frå regionen på å lausrive seg.

– Den tyske regjeringa anerkjenner ikkje ei slik sjølvstendeerklæring. Spanias suverenitet og territorielle integritet er og vil alltid vere ukrenkjeleg, heiter det i ei Twitter-melding frå talsmann Steffen Seibert i Berlin.

Han seier også at Tyskland håpar alle dei involverte vil gjere det dei kan for å innleie dialog og trappe ned situasjonen.

– Bruk ordas makt!

Også president i Det europeiske råd, Donald Tusk, ber uttrykkeleg om at det ikkje blir brukt makt. Oppfordringa er spesielt retta til sentralmyndigheitene i Madrid.

– Eg håper den spanske regjeringa føretrekkjer argumentets kraft, ikkje maktbrukens argument, seier Tusk.

Han fastslår at sjølvstendeerklæringa uansett ikkje utgjer nokon forskjell for EU, og at det berre er Spania som er samtalepartnar med EU, ikkje Catalonia.

Også president i Frankrike Emmanuel Macron seier at han fullt ut stør Spanias statsminister Mariano Rajoy og ønsket hans om at den spanske grunnlova blir respektert.

Fryktar 95 EU-land

President i EU-kommisjonen Jean-Claude Juncker er ikkje fullt så eksplisitt som Macron, men også han tar indirekte avstand frå forsøket frå Catalonia på å lausrive seg og bli eit eige land.

– EU treng ikkje fleire brot og splittingar. Vi burde ikkje blande oss inn i det som er ein intern debatt for Spania, men eg ønsker ikkje at EU skal bestå av 95 medlemsland i framtida, seier han.

Frå Storbritannia er beskjeden at katalansk sjølvstende aldri kjem til å bli anerkjent, mens USA uttrykkjer ønske om at NATO-landet Spania held fram med å vere både sterkt og samla.

(©NPK)