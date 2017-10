Trumps Mexico-mur klar for prøvekøyring

Murseksjonane skal no testast av arbeidarar med sleggjer, faklar, hakker og batteridrivne verktøy for å sjekke om dei er sterke nok til å sikre grensa mellom USA og Mexico.

Utprøvinga vil vare i opptil to månader og kan munne ut i at tenestemenn konkluderer med at delar kan slåast saman for å lage ein effektiv mur, sa Ronald Vitiello, som er ein av sjefane for den amerikanske toll- og grensemyndigheita.

Resultatet av testinga vil vere utslagsgjevande for framtida til muren, som enno ikkje er finansiert av Kongressen.

Utprøvinga vil ikkje starte før minst om ein månads tid fordi betongen framleis ikkje er heilt turr.

USA har per no samla sett 1.134 kilometer gjerde på den 3.134 kilometer lange grensa mellom dei to landa. I sommar valde regjeringa seks selskap til å byggje modellar for det som kan bli ein framtidig mur.

Kvar modell står rundt 9 meter frå kvarandre nokre få steg frå eit gjerde som skil San Diego i USA frå Tijuana i Mexico.

Entreprenørane fekk mellom 300.000 og 500.000 dollar for kvar modell og hadde ein månad på seg til å byggje dei.

