Kongressen offentleggjer Facebook-annonsar knytt til Russland

Avgjerda blei tatt onsdag mens Facebook, saman med Google og Twitter, står sentralt i fleire høyringar i Senatet og Representanthuset for andre dag på rad. Dei tre selskapa må svare på kritikk om at dei ikkje gjorde nok for å hindre russiske interesser frå å prøve å påverke valet i USA.

Facebook har sjølv valt å ikkje legge fram kva for annonsar det var snakk om, men Kongressen har no frigitt dei aktuelle innlegga. Mange av dei var reklamar som det russiske selskapet Internet Research Agency kjøpte under presidentvalet i fjor og som dreier seg om splittande sosiale saker som blant anna innvandring og rettane til homofile.

Då høyringane starta tysdag, opplyste Facebook at Internet Research Agency kan ha nådd ut til opptil 126 millionar brukarar med reklamane.

