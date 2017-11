Gavin Williamson ny britisk forsvarsminister

Williamson har vore innpiskar for dei konservative i Parlamentet og blir rekna som ein trufast støttespelar for statsminister Theresa May.

41-åringen har aldri markert seg i forsvarspolitikken, og han har berre stilt sju forsvarsrelaterte spørsmål i Parlamentet sidan han vart valt inn i 2010, viser ein oversikt på nettstaden TheyWorkForYou.

Ein talsmann for May ønskte torsdag ikkje å svare på spørsmål om kva kvalitetar May meiner Williamson har, som gjer han eigna til å vere forsvarsminister.

– Statsministeren vel forsvarsminister, var det korte svaret.

Edderkopp

Fleire partiveteranar The Guardian har snakka med, stiller spørsmål ved valet av Williamson.

– Utruleg, tåpeleg, overraskande, seier ein av veteranane i det konservative partiet.

Andre i partiet kritiserer Williamsons innsats som partipisk og meiner at han har medverka til å dekke over skuldingar mot partimedlemmer om overgrep.

For britar flest er Williamson heller ukjend, sjølv om han fekk presseomtale då han i fjor nekta å fjerne eit terrarium med ein hårete edderkopp frå skrivebordet sitt i Parlamentet.

Tok på journalist

Michael Fallon trekte seg som britisk forsvarsminister onsdag kveld, etter å ha innrømt å ha teke på journalisten Julia Hartley-Brewer under ein middag i regi av det konservative partiet for 15 år sidan.

– Ei rad skuldingar har dei siste dagane dukka opp om parlamentsmedlemmer, nokre av dei om meg i fortida. Mange av desse skuldingane er usanne, men eg aksepterer at eg i mi fortid kanskje ikkje oppfylte den høge standarden som vi krev av våre væpna styrkar, som eg har hatt æra av å representere, skreiv Fallon i sitt oppseiingsbrev.

Sexleiketøy

Andre konservative politikarar er også i søkelyset i samband med overgrepsskuldingar, blant dei Mays nære medarbeidar og visestatsminister Damian Green.

Green blir skulda for å ha komme med tilnærmingar mot ein 30 år yngre journalist, noko han nektar for.

Ein annan statsråd i May-regjeringa skal ha bedt sekretæren sin om å kjøpe sexleiketøy til seg.

