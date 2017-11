Brot i regjeringsforhandlingane på Island 

Det opplyser Katrin Jakobsdottir, leiar av Venstrerørsla – Dei Grøne, som i førre veke fekk i oppdrag av president Gudni Johannesson å danne ny regjering.

Fredag begynte Jakobsdottir og partiet hennar forhandlingar med det sosialdemokratiske partiet, Piratpartiet og sentrumspartiet Framstegspartiet, som ikkje må forvekslast med det norske Framstegspartiet.

Dei fire partia fekk til saman 32 av dei 63 seta i Alltinget etter valet 28. oktober.

Jakobsdottir seier til den islandske kringkastaren RUV måndag at ho er skuffa over at regjeringsforhandlingane har brote saman etter berre få dagar.

Ifølgje avisa Morgunbladid var det Framstegspartiet, som liknar det norske Senterpartiet, som braut forhandlingane ettersom partiet meiner at fleirtalet til dei fire partia er for tynt til å kunne danne regjering. Ifølgje avisa er partiet også skeptisk til å skulle gå i regjering med Piratpartiet.

Valet i oktober var det andre på eitt år etter at statsminister Bjarni Benediktsson vart tvungen til å skrive ut nyval etter fleire skandaleavsløringar.

(©NPK)