Paradise Papers: Nike og Apple har lurt seg unna milliardar i skatt

Nike, som er den største skoprodusenten i verda, har for eksempel tent nesten 100 milliardar kroner som dei knapt har skatta av, viser lekne dokument frå det internasjonale advokatbyrået Appleby.

Medium frå ei rad land har samarbeidd om dei såkalla Paradise Papers-avsløringane, blant dei Aftenposten i Noreg.

Ifølgje journalistane har Nike gjennom åra tent 12,2 milliardar dollar, drygt 99 milliardar kroner, på sal i utlandet. Granskinga, og opplysningar frå selskapet, tyder på at skogiganten har betalt mindre enn 2 prosent skatt på dette.

Pengane blir haldne unna skattlegging blant anna ved at Nike-selskap utanfor USA betalar royalties i milliardklassa til selskapet Nike International i skatteparadiset Bermuda. Med andre ord betalar Nike til seg sjølv for retten til å nytte eige varemerke.

Også Apple har nytta seg av eit smotthol i skattelovgjevinga som går under namnet «dobbelt irsk», ifølgje BBC.

Inntektene frå alt sal utanfor USA, som utgjer over halvparten av dei totale inntektene til selskapet, vart kanaliserte gjennom irske underselskap som i praksis var statslause, noko som bidrog til at skatten sjeldan kom over 5 prosent, og i enkelte år vart så låg som 2 prosent.

