Barneskular stengde i New Delhi på grunn av forureining

Den indiske hovudstaden har 19 millionar innbyggjarar og blir rekna som ein av dei mest forureina i verda. Men forsøka på å kjempe imot forureininga har så langt gitt få resultat.

Tysdag morgon låg eit tykt lag med helsefarleg smog over byen. Ekspertar meiner at lufta er så helsefarleg at folk ikkje bør gå utandørs så framt det ikkje er absolutt nødvendig.

Mens barneskulane vart stengde, vart alle utandørsaktivitetar for eldre elevar avlyste.

– Delhi er blitt eit gasskammer. Dette skjer kvart einaste år på denne tida, seier førsteminister Arvind Kejriwal i storbyområdet Delhi

Åtvaringane om å ikkje å gå utandørs gjeld spesielt eldre, hjartepasientar, personar med astma og gravide. Luftkvaliteten er så dårleg at det kan føre til akutt høgt blodtrykk, hjarteinfarkt og plutseleg død, åtvarar presidenten i Indian Medical Association, KK Aggarwal.

