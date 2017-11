Trump har starta besøk i Sør-Korea

Flyet til presidenten landa tysdag morgon på militærbasen Oman. Første post på programmet er ein lunsj med amerikanske og sørkoreanske soldatar og ein brifing om den militære verksemda i landet.

Deretter skal han til Seoul der han og kona Melania blir tatt imot i presidentbustaden Det blå huset og Trump skal møte sin sørkoreanske kollega Moon Jae-in. Der skal dei to «finne ut av det heile», sa Trump for han tok fatt på reisa til Sør-Korea.

Dei to leiarane skal tradisjonen tru halde ein felles pressekonferanse på det som er andre stopp på den amerikanske presidentens tolv dagar lange rundereise i Asia.

Beredskap

Politiet er i høgste beredskap, og det er venta demonstrasjonar frå både dei som støttar og dei som kritiserer den amerikanske presidenten. Mange fryktar at Trumps harde linje overfor Nord-Korea fører til auka fare for krig på Koreahalvøya. Andre støttar derimot tonen han har lagt an overfor regimet i nord, som har auka tempoet i utviklinga av missil og atomvåpen.

Trump jobbar for å skaffe internasjonal støtte for ytterlegare press på nordkoreanarane og har sagt at han held alle moglegheiter – også militære – opne.

Maktdemonstrasjon

I forkant av besøket til Sør-Korea har presidenten sendt brev til Kongressen der han ber om fire milliardar dollar for å styrke USAs rakettforsvar og vere betre rusta mot eit mogleg nordkoreansk angrep.

Ifølgje nyheitsbyrået Reuters vil USA dei nærmaste dagen gjennomføre ein øving med tre hangarskip og ein lang rekke støttefartøy vest i Stillehavet.

(©NPK)