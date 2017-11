Væpna menn storma TV-stasjon i Kabul

Éin av angriparane løyste ut eit bombebelte ved inngangen til bygningen til Shamshad TV. Ifølgje ein av dei tilsette fortsette deretter tre angriparar inn i bygningen, der dei forskansa seg.

– Dei kasta granatar og skaut, fortel reporteren Faisal Zaland, som sjølv greidde å flykte gjennom ei bakdør.

Ifølgje ein talsmann for innanriksdepartementet, Najib Danish, vart to vakter drepne og 20 andre såra i angrepet.

Rundt 100 menneske skal ha vore i bygningen da angriparane slo til, og mange hoppa ut av vindauge for å sleppe unna. Andre vart haldne som gislar av angriparane.

Kontroll

Dei afghanske spesialstyrkane kom raskt til staden, men vart skotne på med rakettdrivne granatar og automatvåpen.

Etter tre timar kom det meldingar om at tryggingsstyrkane hadde kontroll over situasjonen, og TV-stasjonen kom tilbake på lufta.

– Angrepet er over. Ifølgje øvstkommanderande for spesialstyrkane er alle dei tilsette inne i bygningen redda, fortalde Shamshad TV.

– Dette var eit angrep mot pressefridommen, men dei kan ikkje kneble oss, sa nyheitssjef Abid Ehsas i TV-kanalen.

Ikkje Taliban

Shamshad TV er ein landsdekkende TV-stasjon som sender på pashto, eitt av to offisielle språk i Afghanistan.

Taliban strekar i ei kunngjering under at det ikkje var dei som stod bak angrepet mot den afghanske TV-stasjonen.

Site Intelligence Group siterer ei kunngjering frå den ytterleggåande islamistgruppa IS, som hevdar at dei stod bak, og at minst 20 vakter og tilsette ved Shamshad TV vart drepne i angrepet.

IS tar ofte ansvaret for slike angrep og aksjonar, òg når det er andre som står bak.

Angrepet tysdag er det siste i ei rekke av angrep retta mot afghanske medium og journalistar. I 2016 vart sju tilsette i den største TV-stasjonen i landet, Tolo, drepne av ein sjølvmordsbombar frå Taliban.

