Nato opprettar nye hovudkvarter

– I dag vart vi einige om rammene for ein tilpassa kommandostruktur, sa NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg då han møtte pressa etter dag éin av NATOs forsvarsministermøte i Brussel.

Hovudgrepa i den nye kommandostrukturen er at det skal opprettast to nye kommandoar. Den eine skal sikre forsyningslinjene til sjøs over Atlanterhavet, mens den andre skal arbeide for å sette Nato i stand til å flytte militære styrkar raskare gjennom Europa.

I tillegg skal det opprettast ein eigen operasjonssentral for truslar i det digitale rommet, ifølgje Stoltenberg.

Bakteppet er den auka trusselen frå Russland, uro i nærområda i sør og eit ønske om å gjere Europa mindre avhengige av USA.

– Vi har eit meir sjølvhevdande Russland. Det at Russland har tatt eit landområde frå eit anna europeisk land, må vi ta på alvor, påpeikar forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Han meiner det no er rett av Nato å legge større vekt på forsvar av Europa etter ein periode der alliansen har brukt store krefter på operasjonar ute.

– Vi må byggje eit forsvarssamarbeid i Nato-alliansen som tar opp i seg at det er ein ny sikkerheitspolitisk situasjon, seier Bakke-Jensen til NTB.

Han meiner den nye atlantiske kommandoen er ein siger for Noreg.

– For oss er denne viktig rett og slett fordi vi har store havområde og kyst mot Atlanterhavet, seier Bakke-Jensen.

(©NPK)