Minst tre døde då del av bustadblokk kollapsa i Russland

Provinsbyen Izhevsk ligg 940 kilometer aust for Moskva. Lokale styresmakter opplyser til russisk TV at tre omkomne og tre skadde er henta ut frå bygningsrestane.

Ein talsmann for redningsmyndigheitene seier til nyheitsbyrået TASS at den samanraste seksjonen hadde 28 leigetakarar, men at truleg berre 10–15 var heime då ulykka skjedde.

Årsaka til at delar av bygget raste saman, var truleg ein gasseksplosjon.

