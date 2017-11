Göteborg rustar seg for kaos under EU-toppmøte

Politiet har førebudd ein av dei største innsatsane i byen gjennom tidene for å unngå ei gjentaking av opptøyane under EU-toppmøtet i byen i 2001.

– Vi har lågt trusselnivå når det gjeld angrep og attentat mot personar under møtet. Samtidig er det eit auka trusselnivå mot Sverige, seier operasjonsleiar Erik Nord.

EU har lagt sitt uformelle toppmøte om arbeidslivs- og velferdspolitikk til den svenske byen fredag. Allereie onsdag blir områda der toppmøtet skal haldast og der deltakarane skal bu, sperra av. Torsdag ettermiddag, når delegatane kjem, blir motorvegen frå flyplassen og inn til byen stengt.

– Trafikksituasjonen kjem til å bli veldig vanskeleg både torsdag og fredag, seier Nord.

Både politiet og innbyggjarar i byen fryktar også bråk og valdelege demonstrasjonar under møtet, og folk blir oppfordra til å halde seg innandørs og unngå å stå på balkongar eller i vindauge så lenge toppmøtet varer.

Over 200 delegatar skal delta på møtet som Sveriges statsminister Stefan Löfven og EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker er vertar for. Blant dei er Frankrikes president Emmanuel Macron, Storbritannias statsminister Theresa May og andre stats- og regjeringssjefar i EU. Også statsminister Erna Solberg (H) deltar.

I tillegg er det venta over 380 journalistar til byen for å dekke toppmøtet.

