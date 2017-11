Syria-farar misser det danske statsborgarskapet sitt

I tillegg til å bli utvist frå Danmark er dansk-tyrkiske Enes Ciftci (25) dømt til seks års fengsel. Avgjerda vart tatt i dansk høgsterett tysdag etter at ein tidlegare dom frå lagmannsretten vart anka. Høgsterett har no stadfesta dommen.

Ciftci vart dømt for å ha brote den danske terrorlova etter at han i 2013 reiste to gonger til Syria for å slutte seg til IS. Han har også prøvd å støtte den ytterleggåande islamistgruppa med 20.000 danske kroner, og han har uttrykt støtte til terrorangrepet i København i februar 2015, der to personar vart drepne.

Forsvararen hans har i retten argumentert for at Ciftci ikkje har noka tilknyting til Tyrkia, men dommarane har peikt på at han har vore på ferie der, og at han i 2013 var i Tyrkia for å feste i samband med at han forlova seg med ei kvinne med tyrkiske røter.

Avgjerda kan få betyding for andre liknande straffesaker mot personar som har slutta seg til IS. I tre andre saker der dei tiltalte har dobbelt statsborgarskap, har påtalemakta kravd at dei misser det danske statsborgarskapet.

Tidlegare har dansk-marokkanske Said Mansour mista statsborgarskapet, men han var ikkje fødd i Danmark.

(©NPK)