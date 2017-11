Tre skotne og drepne i California

Skyteepisoden skjedde i eit lite samfunn utanfor Red Bluff, som er ein småby i Tehama County nord for Sacramento.

Det lokale mediet Record Searchlight fortel at minst tre menneske vart drepne og to barn såra i skytinga, som starta like etter klokka 8 lokal tid.

– Fleire skot vart fyrte av i Rancho Tehama, med fleire offer, seier ein ikkje namngitt polititenestemann i Tehama County til nettstaden.

Han seier han har blitt fortalt at den antatte gjerningspersonen vart drepen av politiet. Barn frå Rancho Tehama Elementary School har blitt frakta til ein trygt stad, opplyser kjelda vidare. Det er uklart om skytinga skjedde på eller ved skulen.

