Første moglege ulvehybrid skoten i Sverige

Måndag vart det første dyret skote i jakta som omfattar både ulv og ulvehybridar i Södermanland i Sverige, skriv Nationen, som siterer avisa Svensk Jakt.

Länsstyrelsen i Södermanlands län melder at det er snakk om ein hann som har fargane til ein ordinær ulv.

Dyret er overlevert til Sveriges veterinærmedisinske institutt i Uppsala. Der skal alder og avstamming for dyret analyserast.

I år er første gong styresmaktene bekreftar førekomst av hybridar mellom ulv og hund i Sverige. I Noreg vart det dokumentert ein hybrid i Østfold i 1999.

I slutten av oktober bestemte styresmaktene at alle ulvar, hybrid eller ei, i området Bie nord for Katrineholm, skulle skytast for å forhindre at den svenske ulvestammen vart trua gjennom innblanding av hund. Genetisk står hund og ulv så nær kvarandre at avkommet ved ei kryssing blir funksjonsdyktig og fruktbart.

(©NPK)