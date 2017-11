Helgesen åtvara mot lita framdrift for klimaavtalen

Helgesen heldt torsdag innlegget sitt i den såkalla høgnivådelen av klimakonferansen.

– Vi må gjera Parisavtalen operasjonell. Viss ikkje, vil avtalen bli mykje svakare, slo han fast og viste til ein rapport frå FNs miljøfond som stadfestar at ein allereie heng etter.

– Utan auka ambisjonar innan 2020 kan måla i Parisavtalen hamna utanfor rekkjevidd, sa Helgesen.

Gjennomføringa av Parisavtalen er hovudtemaet under klimakonferansen i Bonn. Avtalen, som blei underteikna av 196 land for to år sidan, er under press fordi president Donald Trump har vedteke å trekkja USA frå avtalen.

– Noreg står ved pliktene sine. Vi er på rett veg for å nå målet om 30 prosent kutt i klimautsleppa i 2020 i høve til 1990-nivå. I 2030 skal vi ha redusert utsleppa våre med 40 prosent, sa Helgesen, som også lova framleis støtte til målet om å mobilisera 100 milliardar dollar til klimatiltak i utviklingsland innan 2020.

(©NPK)