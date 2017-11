EU trugar Polen med bøter for hogst av urskog

Skogen blir rekna som ein av dei siste urskogane i Europa og er vedteken verna av EU.

Ifølgje ei kunngjering frå EU-domstolen måndag, må all hogst stoppast, bortsett frå den som er nødvendig for å sikra at menneske ikkje blir skadd.

Polen har gjeve grønt lys for at det kan hoggast tre gonger så mykje i skogen som tidlegare, noko som førte til at EU førte saka inn for EU-domstolen.

