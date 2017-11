Elizabeth og Philip feira 70-års bryllaupsdag

Det er første gongen at eit regjerande kongepar feirar 70-års bryllaupsdag – eller jernbryllaup – i Storbritannia.

Paret blei gift i Westminster Abbey 20. november 1947, berre to år etter at den andre verdskrigen var slutt. Feiringa fungerte som ei vitamininnsprøyting for mange britar etter fleire tunge krigsår.

Den gongen blei paret feira med pomp og prakt, mens 70-årsdagen gjekk litt meir stillferdig for seg, med familiemiddag på Windsor Castle.

Westminster Abbey markerte dessutan dagen med eit tre timar langt klokkespel.

Det kongelege paret møtte kvarandre første gong då begge var tenåringar.

Dei blei gift då Elizabeth var 21 år gammal. I dag er dronninga 91 år og prins Philip 96. I sommar gav han beskjed om at han gjekk av med pensjon, samtidig som dronninga har begynt å overlata stadig fleire av dei offisielle pliktene sine til prins Charles, som no er 69 år gammal.

