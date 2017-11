Noreg var med på å ta den siste IS-bastionen i Irak

Oberstløytnant Terje Bruøygard, som leier dei norske styrkane, karakteriserer oppdraget som ei positiv oppleving.

–Vi kjenner på sigersstemninga. Det er ei god kjensle å vera med på å frigjera eit land, seier han til NRK. Oberstløytnanten snakkar med kanalen frå den norske leiren Camp Midgard i Anbar-provinsen vest i Irak.

Derifrå har rundt 60 norske soldatar hjelpt irakiske styrkar i Eufratdalen dei to siste månadane, som ein del av den internasjonale koalisjonen mot IS.

Ifølgje Bruøygard tyder førebelse tal på at mellom 10 og 20 irakiske soldatar blei drepne, mens 60 blei skadde, i styrken Noreg hjelpte med å erobra RAWA tilbake. Ingen i koalisjonen, og dermed ingen av dei norske soldatane, skal vera skadd.

Oberstløytnanten hevdar også at «få eller ingen» sivile blei skadd, men legg til at bygningsmasse, infrastruktur og toglinjer er lagt i ruinar.

Med sigeren i RAWA, som blir karakterisert som den siste bastionen til IS i Irak, trur Bruøygård at IS-krigarane no har innsett at det er umogleg å stå imot styrkane som krigar mot dei.

– IS har ingen tilhaldsstad eller byar dei kontrollerer. Dei eig ingenting, men mange IS-krigarar er ikkje gjort greie for. Trusselnivået er skyhøgt. Irakarane er spent på når neste aksjon skjer, seier han.

Dei norske soldatane har i oppdrag å planleggja og gjennomføra militæroperasjonane i ørkenbyane i Anbar-provinsen, og sidan den irakiske leiinga opererer i felt, var også dei norske styrkane i sentrum av krigshandlingane då Irak erklærte siger over IS i RAWA.

Dei var likevel ikkje involvert i kamphandlingar, strekar Bruøygard under. Han avviser også å ha vore vitne til krigslovbrot i samband med operasjonane i Irak.

