Robert Mugabe har gått av

Meldinga om avgangen kom i eit brev frå Mugabe, opplyste Jacob Mudenda på eit møte i nasjonalforsamlinga tysdag.

«Eg, Robert Gabriel Mugabe, tilbyr meg hermed å gå av i tråd med paragraf 96 i grunnlova med omgåande effekt», heiter det i brevet som Mudenda las opp.

Dermed er tida til Mugabe som president over etter at han i 37 år har styrt Zimbabwe med hard hand. 93-åringen har den siste veka nærmast klamra seg til makta mens både militære leiarar, regjeringspartiet ZANU-PF og politikarar som har vore støttespelarar for Mugabe i ei årrekkje, har bedt han om å gå av.

Det braut ut jubel blant representantane då nyheita blei kjend, fortel Reuters.

Tysdag ettermiddag starta nasjonalforsamlinga i Zimbabwes eit møte for å diskutera eit forslag om å starta prosessen med å stilla Mugabe for riksrett.

Det er venta at Emmerson Mnangagwa, som inntil nyleg var visepresident, kjem til å ta over som leiar i landet.