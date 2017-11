Suu Kyi feilsitert på at ho meiner ulovleg innvandring fører til terrorisme

Suu Kyi blei mistolka og feilsitert då ho heldt ein tale for ei rekkje utanriksministrar i Naypyitaw måndag. I talen sa Suu Kyi at verda er i ein ny periode med ustabilitet og at konfliktar fører til nye truslar og kriser, som «ulovleg innvandring, spreiing av terrorisme og valdeleg ekstremisme, sosial disharmoni og til og med trusselen om atomkrig».

– Konfliktar tek fredagen frå samfunn og lèt etter seg underutvikling og fattigdom, og støyter folk og til og med land frå kvarandre, sa Suu Kyi.

Då nyheitsbyrået AP refererte talen, blei Suu Kyi sitert på at ho meinte at ulovleg innvandring var årsaka til både terrorisme, ekstremisme og trussel om atomkrig.

Regjeringshæren i Myanmar har sidan slutten av august drive over 620.000 rohingyaer på flukt til nabolandet Bangladesh, men Suu Kyi nemnde ikkje rohingyaane i talen.

Ine Eriksen Søreide (H) var blant utanriksministrane som høyrde talen til Suu Kyi måndag, og ho meiner at det er eit visst håp om betring av situasjonen for rohingyaane som er drivne på flukt.

