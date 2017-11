Argentinsk marine: Uvanleg lyd ved staden der ubåt forsvann, kan ha vore eksplosjon

Det var førre veke at ein argentinsk ubåt med 44 besetningsmedlemmer om bord forsvann sporlaust utanfor kysten av Argentina.

Torsdag ettermiddag opplyser ein talsmann for den argentinske marinen at ein lyd registrert like ved staden der ubåten forsvann, kan ha vore lyden av ein eksplosjon.

Ubåten var på eit rutineoppdrag på veg frå hamnebyen Ushuaia lengst sør i landet til byen Mar del Plata, om lag 400 kilometer søraust for Buenos Aires, da han forsvann 15. november. Styresmaktene i Argentina leier leitearbeidet, mens USA koordinerer den internasjonale hjelpa.

(©NPK)