Rwanda vil ta imot 30.000 migrantar utsette for slavehandel i Libya

Kunngjeringa torsdag kjem i kjølvatnet av CNN-videoen som tilsynelatande viser ein auksjon der svarte menn blir presenterte som jordbruksarbeidarar for nordafrikanske kjøparar og selde for knapt 3.300 kroner.

– Gitt Rwandas politiske filosofi og vår eiga historie, kan vi ikkje halde oss tause når menneske blir mishandla og selde som kveg, seier Rwandas utanriksminister Louise Mushikiwabo.

– Vi vil opne grensene våre. Rwanda er eit lite land, men vi skal finne plass, seier Mushikiwabo.

Det afrikanske landet har omkring 12 millionar innbyggjarar.

Frankrike har i FNs tryggingsråd bedt om eit hastemøte om slavehandelen i Libya. Onsdag hadde Frankrikes president Emmanuel Macron eit møte med leiaren for Den afrikanske unionen (AU), Alpha Conde, der han slo fast at det som skjer er så ille at det dreier seg om brotsverk mot menneskja.

Utsegna kom dagen etter at generalsekretæren i FN, António Guterres, bad om at saka blir etterforska som moglege brotsverk mot menneskja. Tidlegare har ei rad organisasjonar åtvara om at migrantar som blir sitjande fast i Libya i forsøket på å nå Europa, lever under forferdelege forhold i fangeleirar.

EU har òg fått kritikk for å bidra til desse forholda gjennom samarbeidet dei har med den libyske kystvakta for å hindre flyktningane i å komme seg til Europa.

